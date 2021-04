PXL-studenten lanceren Hasselt City Jogging

Studenten van de opleiding Communicatiemanagement van Hogeschool PXL ontwikkelen de Hasselt City Jogging. Dit nieuw initiatief is een loop- of wandeltocht van 6 kilometer in de binnenstad van Hasselt. Zo willen de studenten hun medestudenten aansporen om Hasselt al lopend en wandelend te ontdekken.

Bewegen draagt bij tot de mentale gezondheid, zeker in deze bijzondere omstandigheden. Precies daarom ontwikkelen de studenten van de opleiding Communicatiemanagement van de hogeschool PXL de Hasselt City Jogging. “Sinds de coronacrisis zijn wel allemaal beginnen wandelen en lopen”, zegt studente Emilie VanderHaegen, een van de initiatiefnemers. “Meestal doen we dat in de buurt van waar we wonen. Wij hebben nu een Hasselt City Jogging gemaakt die je meeneemt in de binnenstad van Hasselt. Op die manier kunnen studenten hun studentenstad al lopend of wandelend verkennen. Uiteraard sporen we iedereen aan om dit coronaproof te doen.”

Citytrippen en sporten

De route werd aangemaakt als een challenge op het populaire sportplatrom Strava. Dat is een app waarmee je fiets, loop- en wandelroutes kan registreren. Je kan de route dus volledig coronaproof afleggen, alleen of in je bubbel. “Je kiest dus zelf wanneer je de jogging loopt of wandelt”, gaat Emilie verder. “We raden aan om dit te doen met je knuffelcontact. Al wandelend en lopend kan je dan bijpraten én genieten van al het moois dat Hasselt te bieden heeft. Het enige wat je moet doen, is de Strava-app downloaden, deelnemen aan de challenge ‘Hasselt City Jogging’ en de uitgestippelde route afleggen. Je kiest tussen lopen of wandelen. De challenge blijft het hele jaar open.”

City Joggings zijn al een tijdje populair bij lopers. Ze combineren een citytrip met een loopje. Door een city jogging leer je een stad op een andere, aangename en sportieve manier kennen. Een city jogging wordt normaal gelopen onder begeleiding van een ervaren gids. De gids geeft je dan uitleg over de bezienswaardigheden. Door de huidige coronamaatregelen is dat nu niet mogelijk. “Omdat de jogging op het platform beschikbaar blijft, heb je geen gids nodig. De Strava-app gidst je langs de bezienswaardigheden. Vanaf zaterdag 3 april komt de route online”, aldus Emilie.

Bezienswaardigheden

De Hasselt City Jogging is een route van ongeveer zes kilometer. De route is gesitueerd in het centrum van Hasselt en passeert tal van bezienswaardigheden langs de ring en in de binnenstad. Voorbeelden zijn het Borrelmanneke en Paardenkracht, maar ook gebouwen zoals De Serre en ’t Sweert, het Jenevermuseum. Verder loopt de route langs de mooiste plekken van Hasselt, waaronder Quartier Bleu. Langs deze bezienswaardigheden kunnen studenten foto’s nemen en online plaatsen.

De Hasselt City Jogging werd gemaakt door laatstejaarsstudenten in het kader van de Masterclass Event- en Beleveniscommunicatie. De uitdaging daarbij was om een event te organiseren dat coronaproof is. “Door de coronacrisis zit iedereen zo goed als altijd thuis of op kot, waardoor je te weinig beweegt. Met deze route willen we studenten aansporen om zo veel mogelijk te bewegen op een leuke, interactieve manier”, besluit Emilie VanderHaegen.