PXL lanceert nieuwe podcast ‘Talk Nerdy To Me’

‘Talk Nerdy To Me’. Het is geen vreemd verzoek van je geliefde, wel de titel van een nagelnieuwe ‘vlot serieuze’ podcast die PXL-Digital en PXL Smart ICT binnenkort in samenwerking met Corda Campus boven de doopvont houden.

IT’ers en de wereld van technologie: voor Jan Modaal is het vaak nog een ver-van-mijn-bedshow. Maar niet voor lang meer als het van Hogeschool PXL afhangt. Vanuit het departement PXL-Digital, het expertisecentrum PXL Smart ICT en de Corda Campus lanceren Frederik Vreys, Robin Schrijvers, Sam van Rijn en Natacha Bruggen de podcast Talk Nerdy To Me. Wil je weten wat AI, AR/VR, Internet-of-Things, blockchain, FPGA en andere digitale buzzwords voor jou kunnen betekenen? De podcast maakt je vanaf vrijdag 23 april wegwijs in deze begrippen.

Vooroordelen

Talk Nerdy To Me is een podcast die mensen dichter bij de wereld van technologie en digitalisering brengt en die de talrijke vooroordelen de wereld uit helpt. Nee, gezichtsherkenningssoftware is niet van nature racistisch. Nee, coronavaccins bevatten geen 5G-chips. En nee, niet elke website is in 1-2-3 gebouwd. Vooroordelen tackelen dus, maar niet zomaar blind met beide voeten vooruit. Wel met zin voor nuance en een vleugje humor. Laagdrempelig en begrijpelijk voor iedereen.De PXL-experts zijn er al een tijdje mee bezig.

“We hebben een hele metamorfose ondergaan, van rasechte IT’ers, lectoren en onderzoekers tot halve journalisten”, zegt Natacha Bruggen. “En we doen alles zelf. Frederik staat in voor het materiaal en de montage, Robin neemt de scenario’s en alle teksten voor zijn rekening, Sam is onze jingle-expert en zelf heb ik achter de schermen alle touwtjes in handen.”