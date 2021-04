Een skeelerroute door Genk

De skeelerroute start in de schaduw van C-mine. Er zijn tal van combinaties mogelijk, maar het eenvoudigste is als je gewoon de blauwe skeelerdriehoekjes in uurwijzerzin volgt. Via verharde, maar zachtlopende paden - vaak fietspaden, maar ook rustige wijkwegen met hier en daar de oversteek van een drukkere weg - leidt deze skeelerroute je van de ene Genkse topper naar de andere. Van Labiomista in Zwartberg naar het KRC-stadion en het Thorpark in Waterschei. Door het scholencentrum van de Bret en het prachtige Molenvijverpark naar het centrum van Genk. Onderweg kan je zijstapjes maken naar het SportinGenkpark en naar Kattevennen door de gele driehoekjes te volgen. Halverwege kan je via een (rode) binnenweg terug koers zetten naar C-Mine als de tocht je te lang wordt.

De hardliners blijven de blauwe route volgen, zien het waterzuiveringsstation opduiken en skeeleren tussen de vijvers van de Maten en langs Boxbergheide terug naar de mooie Margarethalaan in Winterslag waar na 34 kilometer het eindpunt van de tocht in zicht komt: C-mine. En als je echt niet genoeg krijgt van het skeeleren, kan je in Bokrijk via de Kneippstraat de gele driehoekjes richting Hasselt volgen. Ook daar strekt de skeelerroute zich over enkele tientallen kilometers uit, vooral langs het kanaal. Mooie vooruitzichten voor iedereen die deze lente of zomer wil skeeleren. En wie zich niet zo behendig voelt op vier wieltjes, kan de tocht ook per fiets doen, de omloop is heerlijk.