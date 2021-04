Romelu Lukaku op lijstje van Barcelona als goedkoper alternatief voor Erling Haaland

Als Barcelona er deze zomer niet in slaagt om Erling Haaland binnen te halen, hebben de Catalanen alvast een goedkoper alternatief op het oog. Volgens Mundo Deportivo staat Romelu Lukaku hoog op het lijstje van Barça. De spits van Inter zou zo’n 120 miljoen euro moeten kosten.

LEES OOK. Verstopt op een toilet en toch ontdekt: vader van Haaland wilde in alle geheim naar Barcelona

Iedereen lijkt hem te willen, maar uiteindelijk zal maar één club Erling Haaland effectief kunnen binnenhalen. In Barcelona zouden ze in Romelu Lukaku een (goedkoper) alternatief zien voor de Noor. Speelt in het voordeel van de Rode Duivel: naar alle waarschijnlijkheid blijft Ronald Koeman ook volgend seizoen trainer van Barcelona. De twee hebben een succesvol gemeenschappelijk verleden bij Everton.

Inter zou zijn topscorer liefst van al houden, maar zit krap bij kas. Het lijkt deze zomer wel enkele spelers te móéten verkopen om zijn schulden aan te zuiveren. De namen van Lautaro Martinez en Lukaku worden daarvoor het vaakst genoemd. Volgens de Italiaanse krant Corriere dello Sport plakt er zelfs al een prijs op het hoofd van Lukaku: 120 miljoen euro, een pak minder dan Haaland, die minstens 150 miljoen euro moet gaan opbrengen.

Lukaku beleeft bij Inter een van de beste seizoenen uit zijn carrière. Hij was in alle competities samen al goed voor 25 goals en lijkt in de Serie A goed op weg om kampioen te worden. Voor Lukaku zou het zijn eerste landstitel zijn, sinds hij Anderlecht op zijn achttiende verliet.