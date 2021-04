Club Brugge herneemt zaterdag de competitie op Kortrijk, en dat doet het zonder Noa Lang. De Nederlander was sowieso geschorst en liep tijdens de interlandbreak ook nog eens spierblessure op. Blauw-zwart hield collectief de adem in, maar de schade bleek gelukkig minder erg dan gevreesd. “Het is een vervelende blessure, maar de eerste signalen waren veel erger”, aldus Philippe Clement.