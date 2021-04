Winterslagse duivels dragen zorg voor het landschap

Als je vorige week over de houten brug aan C-mine fietste, kon je er niet naast kijken: de openlucht brikkenbakkerij van Ciel Grommen en Maximiliaan Royakkers, architecten en kunstenaars. De eerste reeks bakmomenten is intussen voorbij. Binnenkort wordt er met de stenen een ontmoetingsplek gebouwd.

De stenen of 'Winterslagse duivels' zijn verwant aan de keiharde, wat zwart uitziende Winterslagse brik, welbekend bij de oudere Genkenaren. Net zoals hun voorbeeld zijn de Wijnterslagse duivels eigenlijk een recyclageproduct avant la lettre. De specie wordt gemaakt met verpulverde mijnsteen, die met de kolen mee naar boven kwam om op de terril gestort te worden.

Om ‘duivels’ te maken, wordt die specie vermengd met water, met de hand in een vorm gestopt en een aantal dagen in de openluchtdroogrekken geplaatst. Zo wordt afval grondstof. Dan gaan ze enkele dagen de veldoven in – ook een simpele constructie van gestapelde stenen - en zijn ze klaar om er iets mee te doen. Dat gebeurt in mei, als met deze stenen in de buurt een ontmoetingsplek gebouwd wordt die in koude winterdagen zelfs bescherming biedt aan kleine dieren. Maar eerst zijn er nog bakmomenten van 18 tot 22 april en van 7 tot 9 mei.

Dit project dat de naam Le Paysage Ménagé kreeg, loopt in samenwerking met het centrum voor actuele kunst CIAP en FLACC.