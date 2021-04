Betreurde Bjorg Lambrecht zou vandaag zijn 24ste verjaardag vieren, het peloton is hem nog niet vergeten

Bjorg Lambrecht zou vandaag zijn 24ste verjaardag vieren. De renner van Lotto Soudal gold als een van de grootste klimtalenten van ons land, maar de onfortuinlijke Lambrecht overleed op 5 augustus 2019 na een val in de Ronde van Polen. Het peloton is Lambrecht echter nog niet vergeten. De jonge Belg leeft voort in de gedachten van de renners.