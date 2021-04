Schapen grazen weer in het heempark

In de zomer zie je veel schapen in Genk. De grote kudde trekt grazend van het ene heidegebied naar het andere en zorgt er zo voor dat de heide fris en jong blijft. In de winter gaat een deel van deze schapen op uitstap naar de beekvalleien. Daar is het vooral de bedoeling om de graslanden in goede staat te houden. Schapen helpen er om een grote soortenrijkdom tot stand te brengen. Momenteel zie je ze voorbij het Molenvijverpark, in de buurt van het heempark, in de vallei van de Dorpsbeek. Je mag ernaar kijken, maar stoor ze niet in hun ‘werk’ en geef ze zeker geen eten.