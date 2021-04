Bewoners WZC Clarenhof genieten van de lentezon

“Het was ook echt ideaal weer om onze eigen tuin onder handen te nemen”, klinkt het in het woonzorgcentrum. “We zijn dan ook bloemen en tuingerief gaan halen zodat er volop getuinierd kon worden. Op deze manier waren de bewoners ook gezellig samen, zodat we met ons allen konden genieten, praten, herinneringen ophalen en natuurlijk van de stralende zon genieten.”