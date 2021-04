Inner Wheel Beringen schenkt paasverrassing aan kansarme kinderen

Dankzij de opbrengst van hun maaltijdverkoop kon Inner Wheel Beringen een paasverrassing schenken aan kansarme kinderen in de stad. Zij kregen een rugzak gevuld met leuke en lekkere dingen.

In februari organiseerde Inner Wheel Beringen ter vervanging van een eetdag een afhaalmenu in samenwerking met restaurant De Posthoorn. Het werd een overdonderend succes. Met de opbrengst van deze actie werd voor de kansarme kinderen een rugzak gevuld met leuke en lekkere dingen. Innerwheel dankt Delhaize Beringen en alle anderen die deze actie gesteund hebben.