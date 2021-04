Borgloon

Peter Nicolaï, zaakvoerder van import- en exportbedrijf Nicolaï Fruit & Vegetables, heeft na 27 jaar Sint-Truiden verlaten. Omdat uitbreiden geen optie was in de vestiging achter de vroegere Veiling Haspengouw, werd gekozen voor een nieuwbouw op de fruitsite van Bel’Orta in Borgloon.