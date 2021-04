Ruben Bemelmans en Zizou Bergs bereiden samen gravelseizoen voor

Ruben Bemelmans en Zizou Bergs, de nummers drie en vier van België, trainen deze week samen op TC Den Brandt in Wilrijk als voorbereiding op het gravelseizoen.

Ruben Bemelmans bleef een aantal weken weg op het circuit omdat hij vorige maand papa is geworden. Zijn gouwgenoot Zizou Bergs speelt op een wolk na zijn zeges van de challengertornooien in Sint-Petersburg en Lille. De volgende weken wil hij nog wat puntjes sprokkelen om een plaats af te dwingen op de kwalificaties van Roland Garros.

Het is zijn grote droom om een eerste selectie te versieren voor de Davis Cup. Met Bemelmans heeft hij alvast een ervaren maat gevonden om van gedachten te wisselen over de Davis Cup. Op termijn zou het Belgisch team dan wel eens volledig Limburgs getint zijn op David Goffin na met ook nog Kimmer Coppejans, Sander Gillé en Joran Vliegen in de ploeg.

© Leo Stolck