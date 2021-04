Okra Meeuwen op paasbezoek bij haar leden

Het was een moeilijk jaar voor iedereen, maar Okra Meeuwen laat zijn leden niet in de kou staan. Regelmatig brengt het bestuur haar leden een oronaveilig bezoekje. “Met Pasen zijn paaswensen en wat lekkers voor bij de koffie zeker gepast”, klinkt het bij het bestuur. “Wij wensen iedereen een zalig Paasfeest en hopen dat het virus snel ons leven minder gaat beheersen zodat we weer van het leven kunnen genieten zonder zorgen.”