GBS Eksel maakt bloemenkaartjes voor WZC Den Boogerd

“Met de jongste kleuters gingen we met veel enthousiasme deze prachtige bloemenkaartjes, waaraan heel de school meegewerkt had bezorgen aan de bewoners van Den Boogerd”, klinkt het bij GBS Hechtel-Eksel. “Zij ontvingen ons veilig met een zwaaiserenade van twee verdiepingen achter de glazen wanden. Daarna nam het verzorgend personeel onze mooie bloemenkaartjes buiten in ontvangst. Zij zorgden voor de verdeling onder alle bewoners en het personeel. Vreugde in Den Boogerd en blije gezichtjes bij de kleuters. De volgende dag wachtte de kleuters nog een fijne verrassing. Ze kregen de blikken doos waarin de kaartjes bewaard werden terug, maar dan gevuld met lekkere paaseitjes.”