Rolschaatsen is hip. Maar streef niet meteen naar de skills van danseressen op wieltjes die momenteel furore maken op sociale media, want daarvoor is enorme controle nodig. Eerst de basis leren dus. “En let er zeker op dat je buitenwieltjes hebt”, zegt Elke Roox van GO-GO Gent Roller Derby. En ja, er kan al eens een blauwe plek aan te pas komen. Daarom: deze tips.