Broederlijk Delen Kermt verdeelt 479 ontbijtboxen

Dankzij de ontbijtbox kon iedereen in een veilige omgeving en in eigen bubbel ontbijten. Tegelijk leverden de eters zo ook een bijdrage aan de actie Broederlijk Delen, dit jaar onder het thema ‘Delen doet deugd’. En het werd een overweldigd succes. Zo'n 497 mensen bestelden een ontbijt, samengesteld uit FairTrade-producten, bio- en ambachtelijke producten. Zo werd Palmzondag 2021 in Kermt een zondag van Solidariteit.

“Een welgemeende merci aan alle deelnemers van ons ontbijt”, klinkt het bij de werkgroep Broederlijk Delen Kermt. “En een dubbele merci aan het kleine groepje vrijwilligers (omwille van de coronamaatregelen) dat ervoor zorgde dat de ontbijtzakken gevuld en verdeeld geraakten. Hopelijk tot volgend jaar voor terug een Ontmoetings-Rechtvaardig-Ontbijt in zaal Kermeta.”