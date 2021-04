Op drie wedstrijden van het einde is play-off 2 veruit het meest realistische scenario voor OHL, maar ook Play-off 1 of helemaal buiten de top acht vallen, is nog mogelijk. Maandag staan de Leuvenaars, zelf zesde, voor een belangrijk duel met nummer drie Genk. “Wij verdienen het om play-offs te spelen”, zegt Marc Brys.