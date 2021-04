Diestenaar krijgt brand niet geblust: keuken totaal vernield

Diest

De brandweer van Diest rukte donderdag, kort na 14 uur, uit voor een woningbrand in de Acaciastraat. Ter plaatse gekomen bleek er een felle brand te woeden in een bijgebouw waarin de keuken was ondergebracht. De Diestse brandweer, die assistentie kreeg van de collega’s van Scherpenheuvel, kon de woning gelukkig vrijwaren maar het bijgebouw ging echter volledig verloren.

In afwachting van de komst van de brandweer was bewoner Paul Valgaerts (65) het vuur met emmers water te lijf gegaan maar de vuurzee greep zo bijzonder snel om zich heen dat er niets tegen te beginnen was. Valgaerts heeft geen flauw idee hoe de brand is ontstaan. De man had ’s middags nog gekookt terwijl zijn vrouw naar de dochter in Leopoldsburg was om een handje toe te steken omdat die haar voet gebroken heeft.

De woning bleef wel gevrijwaard maar door de rookontwikkeling moest die grondig geventileerd en gepoetst worden. De getroffen bewoners kunnen tijdelijk bij hun dochter terecht. (tb)