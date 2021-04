Jongeren van Narrata lezen gratis voor aan jonge kinderen

Een divers groepje van jongeren startte in het begin van 2020 een solidariteitsproject op met de bedoeling om gratis voor te lezen aan jonge kinderen. Gaandeweg ontwikkelden ze een passie voor prentenboeken en ontdekten ze welke soort illustraties en verhalen hun voorkeur hebben. Zo leest Gwenn (19) uit Rekem (Lanaken) het liefst voor aan peuters en jonge kleuters. Ze is zelf slechthorend, waardoor de stap naar het voorlezen wat moeilijker was. “Ik twijfelde of ik het wel goed zou doen en of de kindjes het wel leuk zouden vinden”, vertelt Gwenn. Ze vindt het leuk om verhalen voor te lezen in de kleuterschool, in de kinderopvang én voor haar eigen petekind.

Vertrouwensband

De 17-jarige Jasmien uit Meeswijk (Maasmechelen) schrijft zelf graag teksten. Voorlezen is voor haar even wegduiken in een andere wereld. “En ik neem de kinderen mee”, zegt Jasmien. “De personages trekken je mee naar de gekste avonturen. Het geeft me een heerlijk gevoel om kinderen helemaal te zien opgaan in die wereld. Door hun reacties leer ik ook elke keer weer meer over hun leefwereld. Dat maakt van mij een betere jeugdwerkbegeleidster.” Dat beamen Emma (20) uit Meeswijk en Steuwie (21) uit Reppel.

Emma Snijders (21) uit Lanklaar (Dilsen-Stokkem) ervaart voorlezen dan weer als een theaterervaring. “Als verteller kan je je van de domme houden en tijdens de interacties kinderen laten verzinnen”, vertelt ze. “Bij het voorlezen ervaar ik dat jongere kinderen daar veel harder in durven meegaan dan oudere kinderen die vaak netjes wachten tot het verhaal af is. Een voorleessessie is een ongedwongen sfeer waarin de kinderen zich leren uitdrukken en over het algemeen bijleren. Het is zo tof om te zien wat een boek kan losweken en hoe je een vertrouwensband kan hebben door samen te genieten van een boek.”

Japans verteltheater

De 16-jarige Sander is doof en slechtziend geboren. Het is voor hem niet evident om aansluiting te vinden bij leeftijdsgenoten. De meeste jongeren vinden het moeilijk om rekening te houden met de beperkingen van slechthorenden. “Meestal vergeten ze me aan te kijken als ze tegen me praten”, zegt Sander. “Dan versta ik hen niet. Bij het project ‘Kracht van verhalen’ kregen Gwenn en ik sommige delen van de cursus apart. Dan heb je minder achtergrondgeluiden. Vergaderen deden we wel samen en dat was ook niet altijd even makkelijk. Ik moet kunnen liplezen, waardoor het voor mij nodig is dat mensen duidelijk spreken. Maar als het even niet meer gaat, zeggen we dat tegen mekaar. Het is echt een fijn groepje. Erbij mogen horen, iets nuttigs kunnen doen, gewaardeerd worden en de kinderen zien lachen, merken dat ze zich goed voelen bij mij… dat maakt me gelukkig.”

Sander is cognitief sterk en creatief. Hij verzint zelf verhalen verzinnen en voegt educatieve activiteiten toe. In het voorjaar las hij voor bij de kleuters van GO De Springplank in Neeroeteren, waar hij stage loopt. Met een handpop, een koalabeer en een dokterstasje onder de arm gaf hij de kleuters een belevingsvolle voorleessessie rond het prentenboek De oortjes van Victor. De kleuters hingen aan zijn lippen. Zo kregen de kleuters ook de kans om zich een beetje in te leven in de wereld van doven en slechthorenden. “Het allerliefst lees ik voor met een kamishibai, een Japans verteltheatertje”, gaat Sander verder. “Als je slechtziend bent, zijn kleine letters en illustraties niet ideaal. De grote prenten van de kamishibai zijn superhandig voor mij.”

Corona

Door corona kunnen de jongeren nu echter niet meer live voorlezen. De koppen werden dan ook bij mekaar gestoken en er werden nieuwe plannen gesmeden: verhalen inspreken en audio-opnames maken van verhalen die interactief ingesproken worden. Gwenn brak het record: zij sprak alvast 45 verhalen in.

“Hopelijk kunnen we snel weer overstappen naar normale omstandigheden zodat we terug live kunnen voorlezen én ook vergaderen rond een tafel”, klinkt het bij de organisatie. “Voor Sander is het immers onmogelijk om via online videobellen contact te hebben met de andere jongeren. Maar ondanks de moeilijke coronatijden blijven jongeren positief en zoeken ze naar mogelijkheden om de kracht van de verhalen tot bij de kinderen te brengen. In totaal werden ongeveer 70 verhalen via audio- en video-opnames verspreid om kinderen te laten genieten tijdens de voorleesweek.”