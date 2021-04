In de pastorale eenheid Heilige Maria Amandina van Herk-de-Stad wordt vanmiddag om 14 uur de kruisweg gehouden.

Dat gebeurt naar aanleiding van Goede Vrijdag. Dat is voor de christenen de dag dat Christus stierf. De kruisweg wordt gehouden in de kerken van Herk-centrum, Berbroek, Donk en Schulen. In elke kerk zijn maximaal 15 personen toegelaten. LW