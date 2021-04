Belgian Lions in vijfde pot bij loting voor EK basketbal

De Europese basketbalfederatie FIBA Europe heeft vrijdag de reekshoofden bekendgemaakt voor de loting van het EK 2022, die op 29 april 2021 plaatsvindt in het Duitse Berlijn. België zit in de vijfde pot met Hongarije, Israël en Groot-Brittannië. De reekshoofden zijn Spanje, Servië, Griekenland en Frankrijk.

De 24 geplaatste landen worden ondergebracht in vier groepen van zes teams die het tegen elkaar opnemen in het Tsjechische Praag, het Georgische Tbilissi, het Italiaanse Milaan en het Duitse Keulen. De eerste vier van elke poule kwalificeren zich voor de eindfase, die georganiseerd wordt in Berlijn.

Elk gastland heeft het recht een ander land uit te nodigen. Duitsland koos voor Litouwen, Tsjechië voor Polen. Georgië en Italië hebben hun keuze nog niet bekendgemaakt.

De Belgian Lions plaatsten zich voor de vijfde keer op rij voor het EK. Ze eindigden op de eerste plaats in hun kwalificatiegroep, voor Litouwen, Tsjechië en Denemarken.

Het EK zou oorspronkelijk in 2021 plaatsvinden, maar werd met een jaar uitgesteld vanwege de coronapandemie en het verhuizen van de Olympische Spelen in Tokio naar 2021. De eindronde wordt afgewerkt van 1 tot en met 18 september 2022.