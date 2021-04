Criminelen en criminele bendes hebben het afgelopen jaar het geweer van schouder veranderd. Vooral cybercriminaliteit is populairder dan ooit. Dat ziet ook de politiezone Limburg Regio Hoofdstad in zijn jaarcijfers. In 2020 werden er 917 aangiftes gedaan van cybercriminaliteit, een jaar eerder was dat slechts 258. Een explosieve groei. In 2020 werden er ook 2374 corona-pv's uitgeschreven.