Jupiler Pro League trekt zich weer op gang: strijd om plaatsen in play-offs nadert stilaan ontknoping

Met nog slechts drie speeldagen te gaan in de reguliere competitie bereikt de strijd om de tickets voor de play-offs stilaan zijn hoogtepunt. Momenteel is enkel landskampioen en competitieleider Club Brugge zeker van startrecht in Play-off I. Ondanks een vormdip eerder deze maand hebben de Bruggelingen nog steeds een voorsprong van zestien punten op eerste achtervolger Antwerp. Club gaat zaterdagavond op bezoek bij KV Kortrijk, dat een grijs seizoen draait en al langer niets meer te winnen of te verliezen heeft.

The Great Old komt pas op paasmaandag het veld op voor de topper van deze 32e speeldag tegen RSC Anderlecht. Mits winst is Antwerp dan altijd zeker van een stek in de top vier. Maar ook Anderlecht, momenteel op de vijfde plaats met vijf punten minder dan Antwerp, heeft zijn lot nog in eigen handen. Bij drie zeges op rij - wat dit seizoen in de competitie nog niet gelukt is - is de Belgische recordkampioen immers altijd zeker van POI, aangezien Genk, de nummer drie in de stand, en Antwerp op de slotspeeldag nog tegenover elkaar staan.

De Limburgers trekken maandagnamiddag naar promovendus Oud-Heverlee Leuven, dat met 45 punten op een knappe zesde plaats staat en zijn seizoen moet zien te verzilveren met een plaats in Play-off II, die ook nog Europees voetbal kan opleveren. Rechtstreekse concurrent Beerschot staat zondagnamiddag voor de verplaatsing naar Cercle, dat op de voorlaatste plaats in de stand parkeert en dus in degradatienood verkeert. Groen-zwart heeft één punt minder dan Moeskroen, dat voor de Henegouwse derby op bezoek gaat bij Charleroi, na een schitterend seizoensbegin teruggevallen naar de elfde plaats.

Rode lantaarn Waasland-Beveren legt zaterdagnamiddag bij seizoensrevelatie KV Oostende stilaan zijn laatste kaarten op tafel. De fusieclub heeft met een wedstrijd minder op de teller een achterstand van vier punten op Cercle. Ook STVV, de op drie na laatste, is nog niet helemaal vrij van degradatiezorgen. Met een thuiswedstrijd tegen KV Mechelen kunnen de Truienaars daar evenwel verandering in brengen. KVM is nog in de running voor POII, net als Zulte Waregem, dat maandag Eupen ontvangt.

Zondag in de vooravond volgt er de klassieker tussen Standard en AA Gent, een duel tussen twee clubs die hun ambities dit seizoen niet konden waarmaken. AA Gent mag met 43 punten en een negende plaats nog hopen op POII, Standard staat met twee punten minder pas op de twaalfde plaats, na een reeks van acht wedstrijden zonder overwinning. De laatste competitiezege van de Rouches dateert van 24 januari in de Waalse derby tegen Charleroi. Standard heeft wel nog de Bekerfinale tegen Racing Genk in het vooruitzicht, voor de Luikenaars ongetwijfeld de snelste en mogelijk ook enige weg richting Europa.