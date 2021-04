Gwyneth Paltrow onder vuur omdat ze zonnecrème verkeerd smeert

Afgelopen dinsdag lichtte Paltrow in een video voor Vogue haar dagelijkse skincare-ritueel toe. Daarin is te zien dat ze geen zonnecrème aanbrengt op haar volledige gezicht, maar wel bepaalde plekjes markeert. Haar neus, wangen, een stukje van haar bovenlip en kin worden wel ingesmeerd. “Want dat zijn plaatsen waar de zon echt schijnt”, aldus Paltrow.

De routine van de actrice trok de aandacht en veel kijkers nemen haar advies serieus op de korrel. “Gwyneth Paltrow heeft echt een video gemaakt waarin ze mensen vertelt om een SPF-filter markeerstiftgewijs op je gezicht aan te brengen ... Dat is niet hoe het werkt. Je moet het hele gezicht, de nek en de rug van de handen beschermen”, schreef iemand op Twitter. “Vogue die Gwyneth Paltrow laat vertellen dat zonnecrème mag gebruikt worden als een highlighter is onverantwoord. Proficiat om bij te dragen aan het feit dat kijkers hierna beschadigde huid zullen hebben”, aldus iemand anders.

Intussen is er een reactie gekomen uit kamp Goop, de lifestylesite van Paltrow. “Ze smeert zonnebrandcrème op haar hele gezicht, maar de video is ingekort en laat die passage niet zien”, klinkt het statement aan USA today. Vogue reageerde tot voor kort nog niet op de controverse.

Eerder deze week waarschuwde dermatoloog Sven Lanssens hier op Billie.be nog voor de schadelijke effecten van de zon. Ja, ook op lentedagen heeft ze al voldoende kracht om schade aan te richten. Zijn advies? Smeer alle ontblote plekjes in tot aan de oorschelpen toe. En wees niet te zuinig. “De ideale hoeveelheid is 2 milligram zonnecrème of -spray per vierkante centimeter van je lichaam, maar dat doet bijna niemand. Per volwassen man heb je dan 30 g crème nodig voor een volledig lichaam, wat ongeveer een halve tube is. De meeste mensen smeren maar 0,75 mg per vierkante centimeter.”

