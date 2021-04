Roemeense verzorgster in huis voor 3.400 euro per maand: “Zodra ‘Elena’ roep, komt ze helpen”

Thuiszorg is het nieuwe mantra in de ouderenzorg. En na de desastreuze gevolgen van de pandemie in de rusthuizen afgelopen jaar is dat nóg meer het geval. Gespecialiseerde firma’s spelen daar handig op in door inwonende thuiszorg te verkopen. Ze importeren daarvoor goedkope Oost-Europese werkkrachten. Voor 3.400 euro per maand kunnen Vlaamse senioren zo thuis blijven wonen met de klok rond assistentie. Toch zijn er veel vraagtekens bij het systeem.