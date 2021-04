STVV is intussen officieel volledig vrij van Covid, meteen komt KV Mechelen op bezoek op Stayen zaterdagavond. “We hebben een erg belangrijk drieluik voor de boeg. We konden ons lang niet in ideale omstandigheden voorbereiden op ‘moneytime’, maar het is niet anders. STVV heeft er alles aan gedaan om klaar te zijn”, aldus coach Peter Maes op de persconferentie.