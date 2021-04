Op sociale media doet een nieuwe video over het uit de hand gelopen nepfestival ‘La Boum’ in Ter Kamerenbos de ronde. Daarop is te zien is hoe de politie te paard een halfnaakte vrouw aanrijdt. De vrouw, die de paarden niet zag aankomen, komt zwaar ten val en blijft liggen. Het is niet bekend of ze ernstige verwondingen heeft opgelopen.