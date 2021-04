Nationaal Crisiscentrum: “Deel geen eten met Pasen”

“We lijken een nieuw kantelpunt in de epidemie bereikt te hebben. We stellen een lichte daling vast”, begint Van Gucht. “De piek van het aantal besmettingen lijkt zich voorlopig af te tekenen op 31 maart. De ziekenhuisopnames blijven wel nog verder doorstijgen, maar ook hier is een lichte vertraging te zien. De bezetting op intensieve zorg zal binnenkort de kaap van 900 bedden overschrijden. Meerdere ziekenhuizen moeten al patiënten doorverwijzen. De situatie op ic is momenteel zwaar.”

“Ons gedrag van vandaag zal bepalen hoezeer de belasting zal beteren. We hebben grote impact op de staart van de golf. Dalen tot 300 opnames tegen 1 mei. Bij minder goede opvolging kan zich hoog plateau vormen. Dat kan blijven doorlopen tot in mei. Wat we vandaag doen, bepaalt de ziekenhuisopnames binnen twee tot drie weken. Maar een lichte daling van het aantal besmettingen betekent niet dat de koers gereden is.”

LIVE. Volg hier alle ontwikkelingen over het coronavirus

Namen spant de kroon

“De Waalse provincies met uitzondering van Luik vertonen de hoogste besmettingsgraad. Namen spant nog steeds de kroon: 1.000 besmettingen per honderd inwoners, bijna drie keer hoger dan in Luik, twee maal hoger dan in Belgisch gemiddelde. In Vlaanderen is Oost-Vlaanderen nog steeds de koploper. Qua varianten winnen de Braziliaanse en Zuid-Afrikaanse terrein.”

“Het totaal aantal ingenomen bedden blijft gestaag doorstijgen: 19 procent meer dan de week ervoor. Vooral de toename op ic blijft fors: een toename van 21 procent op weekbasis. De overlijdens blijven stabiel, gemiddeld vielen er 24 overlijdens te betreuren. Er zijn wel opvallende verschillen per leeftijdscategorie: bij 85 plussers, wel toename bij 65-85-jarigen. Is heel waarschijnlijk te danken aan vaccinatie. 73% van de 80-plussers kreeg intussen een eerste inenting. 12 procent van alle Belgen hebben eerste dosis gekregen, 5 procent ook al een tweede dosis.”

“Over woonzorgcentra kunnen we bondig zijn: aantal besmettingen blijft laag. Meestal gaat het om geïsoleerde gevallen, zelden om grote uitbraken. Ook het aantal overlijdens in de wzc’s daalt verder. Het vaccin heeft er een baken van rust gecreëerd.”

“Profiel patiënt is jonger geworden”

“Profiel patiënten in ziekenhuizen: de cijfers zijn nog onvolledig. Toch trends weergeven: de typische patiënt is elf jaar jonger geworden sinds februari - maart. De mediane leeftijd is van 77 gezakt tot 66. Helft patiënten is jonger dan 66. Deze verjonging betekent dat het aantal patiënten met onderliggende aandoeningen is afgenomen. Mogelijk speelt ook de Britse variant een rol, omdat die mogelijk meer ziekte veroorzaakt. Zestigers en zeventigers zijn het sterkst vertegenwoordigd op ic. Maar ook vijftigers worden regelmatig opgenomen. Percentage dat overlijdt is gedaald in deze golf. Deze schijnbaar betere overlevingskansen kunnen te maken hebben met het feit dat de patiënt iets jonger is geworden. Intussen heeft men ook vooruitgang geboekt in de behandeling van patiënten.”

“Deel geen eten op Pasen”

Yves Stevens begrijpt dat mensen buiten andere mensen willen zien, maar zonder respect voor de maatregelen kan dat volgens hem niet. “Het is zeer onthutsend om te zien dat een kleine minderheid zich niet houdt aan de afspraken. Als we weer zorgeloos willen genieten, moeten we ervoor zorgen dat de opnames dalen. Afspreken kan, maar respecteer de voorzorgsmaatregelen. Buiten kan je samenkomen met vier personen. Kinderen tot en met 12 jaar tellen daarin niet mee. Als je samen iets wil eten of drinken, voorzie dan vaste plaatsen en individuele porties. Deel vooral geen eten. Net zoals je een bob aanstelt, kun je nu iemand aanstellen die ervoor zorgt dat alles coronaproof verloopt.”

“Kies dit weekend een rustige bestemming en vermijd toeristische plaatsen. Check op voorhand de app van de NMBS. Houd rekening met de beperkte capaciteit van de treinen, als u naar de kust wilt. Raadpleeg de druktebarometer op de site dekust.be.”

“Zondag is het niet alleen Pasen, maar ook een hoogdag voor alle wielerliefhebbers. Volg de Ronde via tv of radio. Op die manier maken we er een veilige koers van. Wat uw plannen ook zijn, geniet ervan, maar respecteer de voorzorgsmaatregelen.”

(mg, lm)