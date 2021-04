Maaseik

Uit de Maas in Maaseik is donderdagnamiddag een winkeldief ‘gered’. De dertiger was in het koude water gesprongen tijdens zijn vlucht voor de politie. De brandweer hielp de man op het droge waar de politie hem in de boeien sloeg. Aan de overkant van de Maas stond de Nederlandse politie paraat.