Het scheelde niks of Miss België Kedist Deltour was nooit in ons land geraakt

Geen haar scheelde het, of de kersverse Miss België was nooit in België geraakt. Vader Peter en moeder Nadège gingen destijds twee kinderen uit Ethiopië adopteren, ze kwamen terug met Kedist Deltour (23) als lachende derde. Alles heeft ’s lands mooiste te danken aan haar ouders, zegt ze. Al zag ze dat als opstandige puber wel anders. Maar één ding was altijd duidelijk: waar ze naartoe wilde. “Als kind noemden we haar al Miss Fotomodel.”