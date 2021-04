‘Picobello Paaspremie’ van 100 euro voor alle poetshulpen

De vzw Sociaal Dienstenchequebedrijf (SDB) met meer dan 400 poetshulpen in dienst is dit één van de grootste vzw’s met sociale doelstelling in Zuid-Limburg in de dienstenchequesector. Als dank voor inzet en steun in de moeilijke coronaperiode ontvangen de werknemers nu een ‘Picobello Paaspremie’ een ecocheque ter waarde van 100 euro.

“Met 8 kantoren in Zuid- en Midden-Limburg, 4 strijkateliers en meer dan 400 poetshulpen

staan klaar om in meer dan 3000 gezinnen het poets- of strijkwerk in onze regio uit te voeren. Onze vzw-structuur geeft bijzondere aandacht aan duurzame tewerkstelling met sociale accenten. Het bedrijf wordt geleid vanuit een uniek overlegmodel. Daarenboven wordt er intern bijzonder veel aandacht besteed aan sociale arbeidsvoorwaarden, persoonlijke ontwikkeling en organisatiebetrokkenheid,” zo schetst directeur Esther Snykers de vzw SDB. Onlangs kocht SDB nog 120 elektrische en gewone fietsen aan voor haar personeelsleden. Een investering in duurzame mobiliteit die de komende jaren nog wordt verdergezet.

“De coronacrisis duurt ondertussen al langer dan een jaar en heeft grote impact op het sociaaleconomisch leven. Hun begrip bij de lockdown, energie bij de heropstart en plichtsbewustheid naar het respecteren van coronaregels hebben ons bijzonder aangegrepen.

Dit waarderen we enorm. Als dienstenchequebedrijf doen we er alles aan om de werkomstandigheden zo veilig mogelijk te laten verlopen. We vragen onze gezinnen steeds de nodige maatregelen te nemen, we informeren en sensibiliseren onze poetshulpen constant en zorgen voor de nodige beschermingsmaterialen,” besluit voorzitter Roger Clerinx. (JCr)