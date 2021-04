VIDEO. Gruwelijke blessure: kooivechter verliest vinger (en wilde gewoon voortdoen)

Het Cage Fury Fighting Championship 94-evenement in Philadelphia is donderdag opgeschrikt door een horrorblessure. De 37-jarige Canadees Khetag Pliev verloor tijdens een gevecht de ringvinger van zijn linkerhand.

In de eerste ronde vloog de vinger van Pliev, bij het blokken van een trap van zijn tegenstander Devin Goodal, eerst uit de kom. Later, toen beide mannen elkaar op de grond bevochten, werd het kootje losgetrokken. Bizar genoeg was de blessure van Pliev niet direct een reden om te stoppen met vechten. Pas in de pauze na de tweede ronde werd het gevecht op advies van de dokter gestaakt.

In en buiten de ring werd vervolgens tevergeefs gezocht naar de vinger. Het kootje werd uiteindelijk - bizar genoeg - teruggevonden in de handschoen van Pliev. Dokters konden de hand dezelfde avond daardoor nog reconstrueren tijdens een ingreep in het ziekenhuis.

Pliev reageerde tegenover ESPN koeltjes op het incident. “In de tweede ronde pakte Devin mijn handschoen en voelde ik mijn vinger wegschieten. Toen de ronde was afgelopen, zag ik een stukje bot uitsteken. De dokter stopte vervolgens het gevecht. Tot mijn spijt moest ik stoppen, want ik wilde door. Ik voelde dat ik mijn tegenstander aan het verslaan was.”