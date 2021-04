Meppen tot een kot in de nacht: Bianca Andreescu haalt eerste finale sinds 2019 na uitputtingsslag in Miami

De twintigjarige Andreescu, het achtste reekshoofd in Miami, haalde het in de halve finales in drie sets van de Griekse Maria Sakkari (WTA 25): 7-6 (7/5), 3-6 en 7-6 (7/4). De wedstrijd duurde tot na middernacht lokale tijd. Om 03u00 gaf de Canadese nog een persconferentie.

Voor Andreescu is het de eerste finale sinds de US Open van 2019. Toen veroverde ze in New York haar eerste grandslamtitel door in de finale Serena Williams te verslaan. Vorig jaar kwam ze door herhaaldelijk blessureleed en de coronapandemie niet in actie, pas begin dit jaar vierde ze op de Australian Open haar rentree.

Titelverdedigster Barty versloeg eerder op donderdag de Oekraïense Elina Svitolina (WTA 5) met tweemaal 6-3.

Barty mikt op een tiende WTA-titel. In 2019 won ze het Miami Open. Vorig jaar werd het prestigieuze toernooi geannuleerd vanwege de coronacrisis.

Rublev is laatste halvefinalist in Miami

De Rus Andrey Rublev (ATP 8) heeft zich donderdag als vierde en laatste geplaatst voor de halve finales van het ATP Masters 1.000-toernooi in het Amerikaanse Miami (hard/3.343.785 dollar).

In de kwartfinales haalde Rublev het dankzij zijn twintigste zege van het seizoen in twee sets van de Amerikaan Sebastian Korda (ATP 87): 7-5 en 7-6 (9/7). In de halve finales staat hij tegenover de Pool Hubert Hurkacz (ATP 37), die het eerder op de dag in drie sets haalde van het Griekse tweede reekshoofd Stefanos Tsitsipas (ATP 5): 2-6, 6-3 en 6-4 na 2 uur en 20 minuten.

In de andere halve finale staat de Spanjaard Roberto Bautista Agut (ATP 12) tegenover de Italiaanse tiener Jannik Sinner (ATP 31). Bautista Agut schakelde woensdag eerste reekshoofd Daniil Medvedev (ATP 2) uit.