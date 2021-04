DOE DE TEST. Hoe dicht staat jouw relatie bij een breuk? Dit zijn tekens die daarop wijzen

Ruzie in een relatie? Het begint vaak bij banale dingen. Maar evengoed worden die ruzies vaak zeer hardnekkig. Hoe ga jij om met conflicten? Wat zegt dat over jouw relatie? Is er iets dat kan wijzen op een toekomstige relatiebreuk? Doe de test met relatie-experte Rika Ponnet.

Communicatieproblemen in je relatie gaan steevast over hoe elk van beide partners, op zijn eigen manier, omgaat met frustraties. Met stress. Het is iets dat in grote mate je relatietevredenheid bepaalt. Merk je bij jezelf dat jullie vaak vastlopen in discussies? Herken je je in het verhaal uit de column van Rika Ponnet, het koppel dat elkaar hoogoplopende kritiek geeft op kleine dingen?

Met relatie-experte Rika Ponnet ontwikkelt Billie een reeks relatie-zelftests die jou zelf helpen om een helderder zicht te krijgen op hoe jij, hoe jullie omgaan met verschillen en frustraties in jullie relatie. Deze tests zijn gebaseerd op internationaal onderzoek van de gerenommeerde Amerikaanse psycholoog John Gottman. Hij kon vanuit zijn observaties van de interactie tussen koppels, zowel verbaal als non-verbaal, met 90 procent zekerheid voorspellen of een huwelijk of relatie zou standhouden.

Hoeveel respect hebben jullie voor elkaar in jullie relatie?

Zo stelden we de test op

