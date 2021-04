PRAKTISCHE GIDS. Alles wat u moet weten over de Ronde van Vlaanderen 2021

Zondag 4 april 2021. Die datum staat al maanden met rood aangekruist in de agenda van elke wielerliefhebber: dan wordt de 105de editie van de Ronde van Vlaanderen gereden. De voorbije weken werd de spanning alleen nog maar opgevoerd: spektakel lijkt gegarandeerd op het iconische parcours en met wereldtoppers in topvorm. Al blijft corona als een grote, zwarte schaduw over de koers hangen...

PRAKTISCH:

Start: om 10 uur in Antwerpen

Afstand: 254,3 kilometer (+ 9,4 neutrale kilometers)

Aankomst: omstreeks 16u30 in Oudenaarde

Belangrijkste passages: Oude Kwaremont (omstreeks 13u15, 15u en 16u) Koppenberg (15u20), en Paterberg (15u10 en 16u05)

Live: van start tot finish op www.hbvl.be, op televisie op één vanaf 9u15

Nóg strengere maatregelen voor publiek

Het was een bevreemdend zicht, toen de Ronde van Vlaanderen in oktober vorig jaar werd gereden over de iconische hellingen zonder publiek. Flanders Classics pakt deze keer echter uit met nóg strengere maatregelen: zelfs wie een straat verder woont, mag niet gaan kijken. En bewoners van de hellingen of kasseistroken mogen ook niemand uitnodigen om samen in de voortuin te kijken. 650 agenten zullen het controleren. “Dit is de enige manier om een koers te hebben.”

Renners wachten bang af

De schrik zit er goed in het peloton: BORA-hansgrohe mocht na een positieve coronatest en bijhorden qurentaine niet starten in de E3 Saxo Bank Classic en Gent-Wevelgem. Ook Trek-Segafredo miste zo Gent-Wevelgem.

Het zal je maar overkomen dat er zaterdag bij de laatste tests iemand positief blijkt te zijn en je plots de Ronde van Vlaanderen door je neus geboord ziet. Dus worden de interne protocollen nog strikter dan strikt gevolgd en waar mogelijk zelfs nog aangescherpt.

19 iconische hellingen, maar opnieuw geen Muur

De 105de editie blijft opnieuw haast volledig op Oost-Vlaams grondgebied, met de Vlaamse Ardennen als epicentrum. Net als in de ingekorte editie van 2020 is er echter geen plaats voor de iconische Muur van Geraardsbergen en de Bosberg.

Aan hellingen en kasseistroken evenwel geen gebrek. De Oude Kwaremont en de Paterberg blijven ook de ultieme scherprechters van een loodzwaar parcours over die smalle, Vlaamse wegeltjes. In totaal moet het peloton over 19 hellingen en meer dan 11 kilometer kasseien:

De 19 hellingen:

1. Katteberg (op 152,1 kilometer van de finish)

2. Oude Kwaremont (op 122,6 kilometer van de finish)

3. Kortekeer (op 121,2 kilometer van de finish)

4. Eikenberg (op 114,9 kilometer van de finish)

5. Wolvenberg (op 111,8 kilometer van de finish)

6. Molenberg (op 101,9 kilometer van de finish)

7. Marlboroughstraat (op 97,9 kilometer van de finish)

8. Berendries (op 93,9 kilometer van de finish)

9. Valkenberg (op 88,5 kilometer van de finish)

10. Berg The Houte (op 76,1 kilometer van de finish)

11. Kanarieberg (op 70,6 kilometer van de finish)

12. Oude Kwaremont (op 54,6 kilometer van de finish)

13. Paterberg (op 51,2 kilometer van de finish)

14. Koppenberg (op 44,6 kilometer van de finish)

15. Steenbeekdries (op 39,2 kilometer van de finish)

16. Taaienberg (op 36,7 kilometer van de finish)

17. Kruisberg-Hotond (op 26,5 kilometer van de finish)

18. Oude Kwaremont (op 16,7 kilometer van de finish)

19. Paterberg (op 13,2 kilometer van de finish)

De 7 kasseistroken:

1. Lippenhovestraat (op 168,5 km van de finish)

2. Paddestraat (op 167,1 km van de finish)

3. Holleweg (op 151,3 km van de finish)

4. Holleweg (op 142,6 km van de finish)

5. Karel Martelstraat (op 110,5 km van de finish)

6. Jagerij (op 108,1 km van de finish)

7. Mariaborrestraat (op 40,5 km van de finish)

Droog maar fris

Zondag blijft het, na een koude ochtend met lokaal temperaturen rond het vriespunt, droog en wordt het wisselend bewolkt. De maxima liggen in Vlaanderen rond de 10 graden. De wind waait overwegend zwak uit veranderlijke of zuidwestelijke richtingen.

Grote Drie meteen Grote Favorieten, zoek niet naar Deceuninck - Quick-Step

Het klassieke voorjaar werd gedomineerd door de Grote Drie: Wout van Aert, Mathieu van der Poel en Julian Alaphilippe. In de vorige editie staken deze drie wereldtoppers er ook al bovenuit (zie lager) en de voorbije koersen leken alleen maar aan te te tonen dat wanneer ze het versdtandig aanpakken ze ook nu weer zullen strijden voor de zege.

Maar, gelukkig is er in een koers als de Ronde altijd een maar. In een koers van meer dan 250 kilometer wordt het scenario pas tijdens de koers geschreven. Het komt er al op aan welke ploeg een pionnetje mee zal hebben in de vroege vlucht en welke ploeg de koers in handen zal (durven) nemen. De voorbije weken bleek het blok van Deceuninck - Quick-Step in de breedte veruit het sterkst (Asgreen, Stybar, Lampaert,...) maar bij Jumbo-Visma en Alpecin-Fenix bleken ze met respectievelijk Nathan Van Hooydonck en Gianni Vermeersch twee (Belgische) superknechten te beschikken. Bij Trek-Segafredo hopen ze na de gedwongen quarentaine weer te kunnen rekenen op Sanremo-winnaar Jasper Stuyven en Kuurne-winnaar Mads pedersen. Ook AG2R-Citroën heeft met Greg Van Avermaet en Oliver Naesen een ijzersterk duo voor dit terrein maar het blijft nog afwachten of ze hun violen op elkaar afgestemd krijgen.

En dan zijn er natuurlijk nog de grote namen, die nu echter als outsider aan de start komen en misschien daardoor wel eens zouden kunnen verrassen. Denk maar aan Peter Sagan die in Catalonië weer aanknoopte met de zege, Tim Wellens die bij Lotto-Soudal het forfait van Philippe Gilbert moet opvangen en ook met ex-winnaars Alberto Bettiol en Alexander Kristoff moet altijd rekening worden gehouden.

Zo was het vorig jaar

Mathieu van der Poel de epische, 104e Ronde van Vlaanderen na een episch duel met zijn eeuwige rivaal Wout van Aert.

Een versnelling van Yves Lampaert op de Wolvenberg en Holleweg leidde de vroege finale in. Op de Koppenberg ontbond Julian Alaphilippe zijn duivels wat voor een eerste schifting zorgde. Uiteindelijk gingen ze met een groep van 27 renners de laatste 40 kilometer in met naast de wereldkampioen ook Wout van Aert, Mathieu van der Poel, Oliver Naesen, Alberto Bettiol, Dylan van Baarle, Jasper Stuyven, Arjen Livyns en Tiesj Benoot.

Op de Steenbeekdries demarreerde de wereldkampioen een tweede keer: alleen Van der Poel kon mee, maar Wout van Aert reed op de Taaienberg als enige naar het duo. Op weg naar de Kruisberg botste Alaphilippe echter tegen een jurylid op de motor, die afremde om de renners te laten passeren. Exit de wereldkampioen.

Van Aert en Van der Poel bouwden dan maar met z’n tweeën hun voorsprong steeds verder uit. Op de laatste keer Oude Kwaremont en de Paterberg bleven ze bij elkaar: een spurt in Oudenaarde zou beslissen. Daarin was Van der Poel een zucht sneller dan Van Aert. Alexander Kristoff won de spurt voor de derde plaats.

De 10 laatste winnaars:

2011: Nick Nuyens

2012: Tom Boonen

2013: Fabian Cancellara

2014: Fabian Cancellara

2015: Alexander Kristoff

2016: Peter Sagan

2017: Philippe Gilbert

2018: Niki Terpstra

2019: Alberto Bettiol

2020: Mathieu van der Poel

Zes recordhouders

Achiel Buysse(1940, 1941, 1943), Fiorenzo Magni (1949, 1950, 1951) Eric Leman (1970, 1972, 1973), Johan Museeuw (1993, 1995, 1998), Tom Boonen(2005, 2006, 2012) en Fabian Cancellara (2010, 2013, 2014) konden Vlaanderens Mooiste elk drie keer winnen. Eddy Merckx bleef steken op twee overwinningen.

Wielertoeristen in september?

‘We Ride Flanders’ of de Ronde van Vlaanderen voor wielertoeristen werd al drie keer uitgesteld, de nieuwe datum is 18 september geworden. De organisatie hoopt dat dan wel gefietst kan worden.