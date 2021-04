Piek volgende week bereikt: besmettingen blijven stijgen, aantal sterfgevallen daalt

Tussen 23 en 29 maart werden dagelijks gemiddeld 4.814 nieuwe besmettingen vastgesteld in ons land, een stijging met 11 procent op weekbasis. Volgens experten zou de piek in het aantal besmettingen mogelijk volgende week bereikt worden. Sinds de start van de pandemie raakten al 887.920 Belgen besmet met het virus.

Dagelijks werden er gemiddeld 68.200 testen afgenomen, de positiviteitsratio stijgt licht naar 7,8 procent. Het reproductiegetal bedraagt momenteel 1,11, wat betekent dat de epidemie nog aan kracht toeneemt.

In diezelfde periode waren er dagelijks gemiddeld 26,7 overlijdens te betreuren, dat is een daling met 2,1 procent vergeleken met een week eerder. Het aantal mensen dat in ons land stierf aan de gevolgen van Covid-19 bedraagt momenteel 23.045.

Tussen 26 maart en 1 april moesten er dagelijks gemiddeld 261,6 mensen worden opgenomen in het ziekenhuis. Op weekbasis is dat een stijging met 15 procent. In totaal liggen er nu 2.958 patiënten in het ziekenhuis, van wie er 790 op intensive care liggen.