Woensdag 209 kilometer, waarvan een uur achter de brommer. Donderdag 110 kilometer over het parcours van de Ronde van Vlaanderen met de op één na snelste tijd ooit op het tweede deel van de Oude Kwaremont. Wout van Aert is er dus klaar voor, maar dat wisten we al sinds zijn zege in Gent-Wevelgem: “Mijn verwachtingen voor zondag zijn even hoog als die van het Belgische volk. Winnen.”