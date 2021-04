Je leest maar best de kleine lettertjes wanneer je online een iPhone koopt met grote korting

Ryan Ballesteros, 23, dacht dat hij een iPhone met grote korting op de kop had getikt, maar dat viel tegen. — © KameraOne

Een Filipijnse man dacht dat hij online een iPhone met fiks wat korting had gekocht, om daarna een ​​gigantische salontafel te ontvangen in de vorm van een iPhone.

Ryan Ballesteros, 23, zat op een avond wat te surfen op het internet toen een advertentie opdook waarin een iPhone met grote korting werd aangeboden. Tenminste dat dacht hij. Hij vond de hoge bezorgkosten wel wat vreemd, maar hij bestelde en betaalde er toch voor omdat hij dacht dat het ‘een koopje’ was.

Een paar dagen later arriveerde een verdacht groot pakket bij zijn huis en toen ontdekte hij dat het item dat hij online had gekocht een salontafel was die er precies zo uitzag als een iPhone 6.

‘Ik lachte toen het zag. Ik dacht dat de verkoper onmiddellijk geld nodig had, en de iPhone dus snel voor een heel erg lage prijs van de hand wilde doen. Ik heb de specificaties niet gelezen. Het is vermoeiend om lange beschrijvingen te lezen tijdens het online shoppen, maar ik zal er vanaf nu een gewoonte van maken.’, aldus Ryan. (kabu)

