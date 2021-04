Overleden ‘Glee’-actrice nog één keer te horen in Batmanfilm

Voor de tweedelige animatiefilm Batman: The Long Halloween sprak de actrice, die bekend werd met haar rol in de populaire serie Glee, de stem van Catwoman in. Ze had haar scènes al ingesproken voor haar overlijden in juli 2020 tijdens een boottochtje met haar zoon.

The Long Halloween is gebaseerd op het gelijknamige stripverhaal en wordt de nieuwste in een lange lijn animatiefilms gebaseerd op de superhelden van DC Comics. Het eerste deel moet komende zomer uitkomen, het tweede in de herfst. Exacte data zijn nog niet bekend.

(dewo)