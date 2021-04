Vlaanderen heeft extra tv-zender: Play7 van start

De nieuwe zender van de SBS-groep belooft “de mooiste binnen- en buitenlandse verhalen” met reality, human interest en films. Onder meer verbouwprogramma’s zoals The Property Brothers, medische reality zoals One Born Every Minute, waargebeurde verhalen zoals Spoorloos en In het Spoor van de Dader en dagelijks afleveringen van ziekenhuisseries zoals Grey’s Anatomy.

Elke weekavond komt de zender ook met romantische films en deze maand is er ook Lentekriebels met feelgoodfilms zoals The Perfect Bride van maandag- tot en met donderdagavond om 20.35 uur. Starten doet de zender vrijdagavond met twee romantische films: The Notebook en Larry Crowne. De zender is te vinden op Kanaal 21 bij Telenet, Kanaal 16 bij Proximus en Kanaal 17 bij Orange.

(eadp)