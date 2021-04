Jolien D’hoore ziet enige kans om ooit Parijs-Roubaix te rijden aan haar voorbijgaan

Het uitstel van Parijs-Roubaix naar het weekend van 2 en 3 oktober is bijzonder jammer nieuws voor Jolien D’hoore. Onze landgenote neemt komende zomer in het baanwielrennen nog deel aan de Olympische Spelen in Tokio, maar ze zal daarna afscheid nemen van de wielerwereld. Voor haar komt de uitgestelde editie van Parijs-Roubaix dus te laat. “Heel jammer, want die koers is op mijn lijf geschreven”, vertelt ze aan Sporza.