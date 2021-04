Europees akkoord over verdeling van 10 miljoen vervroegde Pfizer-vaccins

De 10 miljoen vaccins zouden normaal gezien in november geleverd worden, maar zullen nu al voor de zomer bezorgd worden. Om “het verschil in leversnelheid” - dixit premier Alexander De Croo - te dichten, vroegen de Europese leiders hun ambassadeurs om de verdeling van die vaccins in “een geest van solidariteit” uit te werken.

Donderdagavond kwam een akkoord uit de bus. Negentien landen, waaronder ook België, ontvangen elk een deel van 6,66 miljoen dosissen, berekend op basis van hun inwoneraantal.

De drie landen die een eerder compromisvoorstel verwierpen - Oostenrijk, Tsjechië en Slovenië - krijgen een relatief gelijk deel van het totaalaanbod van 10 miljoen vaccins, eveneens berekend op basis van hun inwoneraantal. Zo krijgt Oostenrijk door zijn opstelling in het tweede kwartaal nu 199.000 doses, 60.000 meer dan wanneer het meegestapt was in het compromis.

Bulgarije, Kroatië, Estland, Letland en Slovakije ontvangen nog extra dosissen bovenop hun deel dat ze op basis van hun inwoneraantal zouden krijgen. Die vijf landen ontvingen de voorbije maanden verhoudingsgewijs het minste vaccins, omdat ze vooral bij AstraZeneca ingekocht hebben. De vijf mogen bovenop hun pro rata-deel (van 10 miljoen) nog eens 2.854.654 onder elkaar verdelen. Het gaat om “solidariteitsvaccins”, zegt EU-voorzitter Portugal in een mededeling.

Helft gevaccineerd

Premier De Croo rekende er vorige week al op dat België een deel van de vervroegde levering zou krijgen. Dat zullen er ongeveer 180.000 zijn, blijkt op basis van het akkoord. De Croo reageert tevreden. “Het pro rata-principe blijft behouden. Dat was het uitgangspunt van ons land en van de Europese Raad. Tegelijk zorgen we voor een betekenisvolle solidariteit met die lidstaten in nood en vermijden we een te grote divergentie binnen de Unie wat noch sanitair, politiek of economisch wenselijk is.”

Het akkoord zorgt ervoor dat elke Europese lidstaat tegen eind juni minstens 45% van zijn totale bevolking zal hebben gevaccineerd. België zal daar tegen die tijd naar verwachting al een flink stuk boven zitten.