Marc Reykers (57) stopt als assistent-coach bij THES. De leraar van het eerste leerjaar van Hartelust in Tessenderlo leek vorige zomer nog te zullen blijven, maar zet uiteindelijk definitief een punt achter een rijkgevulde carrière. Als speler of als (assistent-)trainer was hij aan de slag bij Looi Sport, Halen, Penarol Engsbergen, BS Sport, Geel, Westerlo en Beerschot.