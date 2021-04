WHO: ‘Vaccinatiecampagne verloopt onaanvaardbaar traag’

Ziekenhuispersoneel opnieuw in de loopgraven: alle bedden op intensieve nu al bezet in Noorderhart Mariaziekenhuis. — © TV Limburg

Beringen

De enige uitweg uit de coronacrisis is de vaccinatiecampagne maar die loopt bij ons veel te traag. Dat zegt nu ook de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. Het vaccineren in Europa gaat onaanvaardbaar traag en dat kost duizenden mensenlevens. Nog maar één op de tien Europeanen heeft zijn eerste vaccin gekregen. Limburg doet het niet veel beter. In onze provincie heeft 13,9 procent van alle 18-plussers een prik gehad. Wij gingen het tempo peilen in het vaccinatiecentrum van Beringen.