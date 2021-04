Sint-Truiden

Vanaf vandaag verandert uw blauwe zak van inhoud. In de nieuwe PMD-zak kan u veel meer plastic verpakkingen steken. Zoals schaaltjes, vlootjes en tubes. Er kan zo per jaar 8 kilo afval per Limburger meer in de blauwe zak. En dat is goed voor de afvalstroom, want u moet minder naar het containerpark. Deze ochtend gingen wij mee op ronde met de vuilnisophalers om de eerste nieuwe blauwe zakken op te halen in Sint-Truiden.