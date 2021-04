Horeca start campagne voor heropening op 1 mei

Hasselt / Oudsbergen

Dag op dag een maand voordat de horeca hoopt te heropenen is een campagne opgestart met bekende chefs. De gezichten van sterrenzaken Slagmolen in Oudsbergen of De Kristallijn in Genk, maar ook Anne-Sophie van Ansoler of Valérie van De Zwaan in Hasselt vragen u op metersgrote affiches om u aan de coronaregels te houden. Handen wassen, afstand houden... u kent het wel. Maar bovenal heten ze u weer welkom. Want geef nu toe: u en ik hebben het wel gehad met dat afhalen en zelf koken. We willen weer op restaurant.