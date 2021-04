Ziekenhuispersoneel opnieuw in de loopgraven: alle bedden op intensieve nu al bezet in Noorderhart Mariaziekenhuis. — © TV Limburg

Alle aandacht gaat opnieuw naar coronapatiënten. De reguliere zorg komt in het gedrang. De vaccinatiecampagne verloopt veel te traag en mensen houden zich steeds minder aan de coronamaatregelen. Daardoor is de piek van de derde golf nog niet bereikt. De volgende dagen en weken zullen nog veel mensen besmet geraken. In het Noorderhart Mariaziekenhuis in Pelt zijn alle COVID-bedden op intensieve bezet. De coronapatiënten zijn nu veel jonger dan tijdens de eerste en de tweede golf, ze zijn veel zieker, ze belanden sneller op intensieve zorgen en het duurt veel langer voor ze worden ontslagen.