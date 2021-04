Niet de editie van 2021, maar die van 2019 is de laatste Parijs-Roubaix van Maarten Wynants als profrenner. — © BELGA

UITSTEL PARIJS-ROUBAIX

Het moest een afscheid in schoonheid worden op 11 april. Maar in plaats van de collega’s uit te zwaaien vanop de velodroom van Roubaix, wacht Maarten Wynants zondag al zijn laatste werkdag. In de Vlaamse Ardennen.