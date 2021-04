Fototentoonstelling in Tongeren toont wat we tijdens lockdown gedaan hebben. — © TV Limburg

Tongeren

‘‘Wat ben jij aan het doen?’‘ Dat vragen we ons vaak af tijdens de verschillende lockdowns die we al hebben meegemaakt. Ook het Tongerse cultuurfestival MoMent stelde deze vraag op Paaszondag 12 april 2020 om 12 uur ‘s middags stipt aan mensen wereldwijd. Het antwoord op die vraag moest men op beeld vastleggen. Het cultuurfestival MoMent verzamelde zo in totaal 180 foto’s waarvan er nu, een jaar later, een 50-tal tentoongesteld worden rond de vijvers van het stadspark De Motten in Tongeren.