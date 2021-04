Tiesj Benoot en Sören Kragh Andersen zijn de speerpunten binnen Team DSM voor de komende Ronde van Vlaanderen. Eerstgenoemde werd 15e in de E3 Saxo Bank Classic Harelbeke en 23e afgelopen woensdag in Dwars door Vlaanderen. De Deen werd 42e in Harelbeke, 35e in Gent-Wevelgem en gaf op in Dwars door Vlaanderen.